Fiorentina, Gudmundsson ci prova: le ultime in vista del Napoli
Albert Gudmundsson prova a stringere i denti e ad esserci già per la gara col Napoli. L'assenza del numero dieci nel match contro i campioni d'Italia non è ancora scontata, riferisce il portale Firenzeviola.it.
Il problema alla caviglia riscontrato in Nazionale non è qualcosa di tanto grave e il recupero per la sfida alla corazzata di Conte procede con l'obiettivo di essere almeno in panchina: è questo l'intento del fantasista di Pioli, che anche oggi ha lavorato a parte seguendo un programma specifico ed è controllato passo dopo passo dallo staff medico del club. Cerchiato in rosso l'impegno del sabato sera al Franchi, l'ex Genoa vuole esserci ma ci sarà solo senza il rischio di incombere in ricadute.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
