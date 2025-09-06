Fiorentina, Gudmundsson rientra ma è in dubbio per il Napoli: le alternative per Pioli

Albert Gudmundsson salterà la gara di qualificazioni mondiali martedì a Parigi contro la Francia per un infortunio riportato ieri nel corso della partita con l'Azerbaijan vinta per 5-0 dall'Islanda. L'attaccante della Fiorentina, dopo aver segnato la rete del momentaneo 4-0, è uscito a metà ripresa per un problema alla caviglia. Il giocatore attraverso Instagram ha voluto subito rassicurare sulle sue condizioni rispondendo ai tanti messaggi ricevuti dai tifosi e anche nel clan viola trapela serenità. Comunque, in accordo con la Federazione islandese e lo stesso Gudmundsson, l'attaccante rientrerà a Firenze lunedì per evitare qualsiasi rischio e sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Difficile dire ora però se con il Napoli, tra una settimana precisa, il giocatore sarà a disposizione e soprattutto se, dopo un infortunio, vale la pena rischiarlo per una partita sì importante contro i campioni di Italia ma che arriva solo alla terza giornata. Con tutta la stagione davanti Pioli dovrà capire se l'infortunio in un punto così delicato come la caviglia è rientrato completamente, scrive il portale Firenzeviola.it.

Il sostituto naturale di Gudmundsson, almeno nel 3-4-2-1 o 1-2 che sia, è di sicuro Jacopo Fazzini che ha avuto comunque tutta la sosta per assimilare meglio i dettami tattici di Stefano Pioli e dunque al 90% sarà lui a farne le veci alle spalle di Kean (se non sarà troppo stanco) e di Piccoli. A meno che il tecnico contro il Napoli non preferisca coprirsi di più passando ad un centrocampo a tre che, almeno nell'immaginario collettivo, è formato da Mandragora o Sohm a destra, Nicolussi Caviglia al centro e Fagioli a sinistra.