Fischi al Maradona: Napoli torna negli spogliatoi sotto 1-0 solo grazie a Milinkovic
Finisce 0-1 il primo tempo di Napoli-Lazio. Fischi dagli spalti del Maradona dopo una prima frazione di gioco molto opaco della squadra di Antonio Conte, a causa anche di una prestazione importante della formazione di Sarri. Gara sbloccata al 6' da Cancellieri, mentre al 31' Zaccagni ha fallito il raddoppio da calcio di rigore, trovando la respinta di Milinkovic-Savic.
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