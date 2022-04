Flop esterni con Spalletti: tutti i numeri (negativi) dei tre azzurri

Con Spalletti hanno fatto molta fatica gli esterni. Politano, Lozano e Insigne non hanno fatto certamente faville per vari motivi

Con Spalletti hanno fatto molta fatica gli esterni. Politano, Lozano e Insigne non hanno fatto certamente faville per vari motivi. Il primo ha siglato una sola rete in campionato palesando un'insospettabile difficoltà nel far gol; il secondo ha segnato solo in trasferta ed è reduce da un 2022 con pochissime presenze in campo, tra infortuni e una condizione fisica non al top. Infine, Insigne ha sì segnato sette reti, ma ha fallito anche tre rigori ed è anche lui condizionato da diversi problemi muscolari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.