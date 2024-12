Focus Tmw: "Ecco come cambia l'attacco di Conte senza Kvara"

Brutta tegola in casa Napoli. Antonio Conte dovrà fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia che ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la sfida di campionato persa contro la Lazio. "Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo", recita il comunicato del club partenopeo. In sintesi almeno venti giorni di stop e quindi per il georgiano niente trasferta di Udine e poche speranze probabilmente anche per il Genoa ma molto dipenderà dal recupero che verrà monitorato giorno per giorno.

Come cambia l'attacco

Sembra quindi arrivato il momento di David Neres. Al di là della gara di Coppa Italia contro la Lazio, il brasiliano avrà finalmente una chance dal primo minuto nell'ambito della formazione titolare per poter mettere in mostra le proprie qualità e provare a non far rimpiangere Kvaratskhelia. Già da tempo, pur preferendo agire a destra, l'ex Benfica nei finali di partita è chiamato a sostituire Kvaratskhelia a sinistra. A destra infatti Conte non rinuncia a Politano, che fa un lavoro tattico in entrambe le fasi di gioco e per sostituirlo si affida spesso a Ngonge che sembra avere più caratteristiche difensive rispetto al brasiliano. Chance dunque per Neres con Ngonge che diventa il primo cambio offensivo sugli esterni mentre un impiego di Raspadori resta sempre legato ad un cambio di atteggiamento anche tattico col passaggio al 4-2-3-1.