Formazione Milan, quante novità: "Tra assenze e sorprese, l'11 anti-Napoli"

Formazione Milan, quante novità: "Tra assenze e sorprese, l'11 anti-Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 11:30Notizie
di Fabio Tarantino

Tutto è pronto a Riad, Arabia Saudita, per l'edizione della Supercoppa Italiana 2025/2026. Su Milan News si legge quella che potrebbe essere la probabile formazione della squadra di Allegri che quasi certamente non avrà Leao in attacco oltre al solito Gimenez. Out anche Gabbia. Recupera invece Fofana. 

"Allegri si affida a Maignan tra i pali: la linea difensiva vede il cambio obbligato con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti con il Sassuolo: Saelemaekers e l'ispirato Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Loftus-Cheek e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku. Un altro grande dubbio resta Rafa Leao. Il portoghese domani tenterà un nuovo provino per capire la fattibilità della convocazione".