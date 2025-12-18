Prima pagina

Tuttosport: "Napoli-MIlan, Supercoppa e...supermercato"

Tuttosport: "Napoli-MIlan, Supercoppa e...supermercato"
Oggi alle 09:10Notizie
di Fabio Tarantino

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Incentivi Champions". La carica della proprietà della Juventus alla squadra nell'ultima settimana e il rapporto stretto con il tecnico si abbinano ai premi stanziati per la qualificazione alla coppa più importante e ai milioni in palio per il passaggio agli ottavi. Del Piero: "Per la mia Juve nulla deve essere impossibile".

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, via Israel? Idea Turati". Svolta in porta: sondaggio col Sassuolo. Si cerca una soluzione per l'uruguaiano dopo la promozione a titolare di Paleari.

 "Napoli-MIlan, Supercoppa e...supermercato" si legge in alto. 