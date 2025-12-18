Corriere dello Sport su Milan-Napoli: "Roba da sceicchi"
"Roba da sceicchi": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Supercoppa, prima semifinale: Napoli-Milan a Riad (ore 20). Conte vuole il decimo trofeo, Allegri cerca il quindicesimo. Lobotka titolare, Politano esterno destro e Di Lorenzo in difesa. Elmas favorito su Lang, Leao in panchina. Conferma per Nkunku, Fullkrug vicino. Subito rigori in caso di parità.
Spazio sempre a questo torneo con un altro titolo che propone il quotidiano: "Trappola per I'Inter". Domani sfida al Bologna, che ha tolto ai nerazzurri 2 scudetti in 4 anni. Poco turnover per Chivu: in attacco Lautaro e Thuram. In porta potrebbe giocare Martinez. Riflessioni su Bastoni: prende quota Carlos Augusto. Nodo Lucumi per Italiano: De Silvestri o Lykogiannis accanto a Heggem.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
