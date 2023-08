FOTO - Anche mamma e papà Cajuste al Patini per la prima in azzurro dello svedese

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A CLAMOROSO INTER: L'AFFARE SAMARDZIC PUÒ SALTARE NONOSTANTE LE VISITE GIÀ FATTE! Il genitore del serbo-tedesco è diventato il nuovo agente di suo figlio e vuole modificare alcuni dettagli contrattuali dell'accordo già raggiunto Il genitore del serbo-tedesco è diventato il nuovo agente di suo figlio e vuole modificare alcuni dettagli contrattuali dell'accordo già raggiunto