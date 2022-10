FOTO - Kvara-show contro l’Ajax: il georgiano eletto Player Of The Match

Altra partita straordinaria di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha sfoggiato l’ennesima incredibile prestazione contro l’Ajax

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra partita straordinaria di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha sfoggiato l’ennesima incredibile prestazione contro l’Ajax: il georgiano ha spaccato la difesa, servito l'assist per Raspadori e alla fine trovato anche il gol su rigore. Kvaratskhelia è stato premiato al termine della gara come Player Of The Match. Di seguito la foto.