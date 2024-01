FOTO - L'Aia ha ammesso 8 errori Var fin qui: 2 pro-Inter, nessuno contro il Napoli

Otto errori gravi su settantotto interventi del VAR nel girone d'andata. È questo il bilancio tratteggiato da Gianluca Rocchi

Otto errori gravi su settantotto interventi del VAR nel girone d'andata. È questo il bilancio tratteggiato da Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, nella conferenza stampa di oggi. Il designatore ha rivisto in maniera analitica le occasioni in cui si è resa - o sarebbe stata - necessaria una On Field Review. E ha rivelato in quali occasioni, a giudizio della commissione arbitrale, il VAR non ha corretto l'errore. O lo ha addirittura creato.

Gli episodi. Due riguardano gare dell'Inter, finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane per le gare contro Genoa e Bologna. Tre concernono invece partite della Juventus, ma in due occasioni i bianconeri sono stati penalizzati dall'errore arbitrale. Caso eccezionale il rosso a Baschirotto in Monza-Lecce: è infatti l'unica volta in cui la decisione del campo è stata confermata anche dopo il controllo al monitor. E invece avrebbe dovuto essere rivista.

L'elenco degli episodi. Di seguito gli otto errori del VAR segnalati da Rocchi.

Juventus-Bologna: fallo di Iling su Ndoye. OFR non concessa.

Monza-Lecce: espulsione Baschirotto. OFR concessa e decisione confermata.

Sassuolo-Juventus: intervento di Berardi su Bremer a gamba alta. OFR non concessa.

Monza-Bologna: gol annullato a Ferguson per un fallo inesistente di Zirkzee. OFR non concessa.

Genoa-Juventus: fallo di mani di Bani in area di rigore. OFR non concessa.

Genoa-Inter: spinta di Bisseck su Strootman. OFR non concessa.

Inter-Hellas Verona: sgomitata di Bastoni su Duda. OFR non concessa.

Sassuolo-Fiorentina: gol annullato a Thorsvedt. OFR concessa e rilevato un fuorigioco che per Rocchi non avrebbe dovuto essere punito in base alla dinamica dell'azione.