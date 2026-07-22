Il Napoli accorcia subito! Vergara conquista un rigore, Politano lo sbaglia ma poi ribatte in rete

Il Napoli accorcia subito! Vergara conquista un rigore, Politano lo sbaglia ma poi ribatte in rete
Oggi alle 19:16Notizie
di Pierpaolo Matrone

Pochi minuti dopo il 2-0 dell'Arezzo, il Napoli torna a -1 dalla formazione toscana. La prima rete della stagione azzurra è di Matteo Politano. Vergara conquista un calcio di rigore, l'esterno mancino lo batte e lo sbaglia, ma la palla gli torna addosso e la ribattuta è vincente. 2-1 a Carciato.