Il Napoli accorcia subito! Vergara conquista un rigore, Politano lo sbaglia ma poi ribatte in rete

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Pochi minuti dopo il 2-0 dell'Arezzo, il Napoli torna a -1 dalla formazione toscana. La prima rete della stagione azzurra è di Matteo Politano. Vergara conquista un calcio di rigore, l'esterno mancino lo batte e lo sbaglia, ma la palla gli torna addosso e la ribattuta è vincente. 2-1 a Carciato.