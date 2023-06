FOTO - La Georgia U21 orfana di Kvara batte il Portogallo: l'azzurro presente in tribuna

Nel Gruppo A degli Europei Under vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo

Nel Gruppo A degli Europei Under vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo: 2-0 il finale con le reti tutte nel primo tempo di Gagua e Sazonov. Georgiani orfani della stella Khvicha Kvaratskhelia, l'attaccante del Napoli non è stato convocato per la competizione come egli stesso aveva spiegato sui social. Kvara ha comunque assistito alla vittoria dei compagni di nazionale dagli spalti dello stadio Paichadze di Tbilisi, così come mostra uno scatto pubblicato dai social dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia.