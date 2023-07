FOTO - Spalletti festeggiato nella sua Certaldo: presenti tanti tifosi azzurri

Certaldo celebra tre suoi allenatori che hanno tutti trionfato nello stesso anno.

Certaldo celebra tre suoi allenatori che hanno tutti trionfato nello stesso anno. Grande festa nel paese fiorentino per celebrare Luciano Spalletti, campione d'Italia con il Napoli, Paolo Indiani, che ha portato l’Arezzo dalla D alla Serie C, e Alberto Ramerini, che ha condotto proprio il Certaldo in Serie D partendo agli ultimi posti della Prima Categoria in soli cinque anni. Tanti certaldesi hanno affollato l’area della festa, presenti anche tanti tifosi del Napoli che hanno chiesto gli autografi a Spalletti, che non si è sottratto al travolgente affetto. Di seguito lo scatto del tecnico mentre autografa una maglia del Napoli.