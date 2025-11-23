Foto

Fotogallery dal campo: il Napoli batte l'Atalanta, le immagini più belle di Tuttonapoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:50Notizie
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta nel segno di David Neres e Noa Lang. La squadra di Antonio Conte torna in vetta almeno per una notta e lancia un segnale importante al campionato. Dalle esultanze degli azzurri ai piccoli istanti di partita catturati allo Stadio Diego Armando Maradona: rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.

© foto di www.imagephotoagency.it
