Francia-Italia, Spalletti lancia due azzurri dal 1': la probabile formazione

Si riparte. Sessantanove giorni dopo la partita persa in malomodo contro la Svizzera, l'Italia questa sera tornerà in campo. Lo farà al Parco dei Principi, a Parigi, contro la Francia per la Nations League. Ecco il focus di Tmw.

Luciano Spalletti riparte dal modulo, da quel 3-5-2 che in Germania è stato utilizzato solo per la partita contro la Croazia. In difesa davanti a Donnarumma ci sarà una linea a tre composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, in mezzo al campo Ricci giocherà da mediano con Frattesi e Tonali a supportarlo. Ballottaggio sulla fascia destra tra Cambiaso e Bellanova, mentre a sinistra è certo di una maglia Dimarco. Raspadori e Retegui completeranno la coppia d'attacco.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Pellegrini, Zaccagni, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.