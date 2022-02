Fumata nera in Lega: ben 17 schede bianche alle elezioni per la presidenza

Tutto come previsto. Non è andata a buon fine la prima Assemblea elettiva della Lega di Serie A a Milano. Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, la Lega cerca una nuova guida. Richiesto un quorum di 14 voti per l'elezione, 11 alla terza, sono state ben 17 le schede bianche. Tre le nulle. Adesso il prossimo appuntamento è tra otto giorni.