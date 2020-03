Fuori dal campo il gesto più bello della gara

Gli azzurri superano anche l’ostacolo Torino portando a casa la terza vittoria consecutiva. La cura Gattuso sta funzionando alla grande: nelle ultime sette gare di campionato gli azzurri hanno totalizzato ben 18 punti sui 21 disponibili cadendo solo nella sfortunata partita casalinga con il Lecce, senza dimenticare la vittoria in trasferta a San Siro contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia e il pareggio in Champions col Barcellona.

LA GIOCATA PIU' BELLA - Mentre mezza Serie A non si giocava a causa del Coronavirus, Napoli rappresenta una piacevole eccezione. Per due volte nella stessa settimana, il San Paolo ha ospitato i suoi tifosi per le sfide contro Barcellona e Torino, due appuntamenti simbolo nella lotta al Covid19 che ha stravolto non solo le vite di tutti i giorni di tante persone, ma anche il normale svolgimento delle manifestazioni sportive. Durante la partita di ieri, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione con un messaggio che invita alla solidarietà oltre il tifo calcistico: “Nelle tragedie non c’è rivalità: uniti contro il Covid19“. In una partita ricca di giocate, la palma di migliore in campo va senza di dubbio ai quasi 25 mila del San Paolo. Il loro è un messaggio solidale, diretto e di grande superiorità che, mostra per l’ennesima volta, il grande cuore di un popolo intero spesso falcidiato dai tanti razzisti.