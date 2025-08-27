Garnacho sempre più vicino al Chelsea: trattativa con il Man United in chiusura

vedi letture

Il Chelsea è sempre più vicino a piazzare un colpo di assoluto rilievo in questi ultimi giorni di mercato. I Blues, infatti, stanno intensificando i contatti con il Manchester United per portare a Londra Alejandro Garnacho, esterno offensivo argentino classe 2004 che nella sessione di mercato invernale è stato trattato anche dal Napoli. Secondo le ultime raccontate da Sky Sports UK, la trattativa sta vivendo ore decisive e filtra ottimismo sulla possibilità di chiudere entro la fine del mercato di lunedì prossimo. Garnacho, che ha già respinto le proposte arrivate da altri club, ha manifestato con chiarezza la sua volontà: trasferirsi a Stamford Bridge per rilanciarsi in Premier League.

Il nodo principale resta quello economico. Lo United ha fissato una valutazione di circa 50 milioni di sterline, cifra ritenuta troppo alta dal Chelsea, che sta cercando margini di trattativa per abbassare il prezzo o impostare un pagamento dilazionato con bonus. Nonostante questo, i segnali provenienti dalle parti coinvolte fanno pensare che si possa arrivare a una soluzione condivisa. L' esterno offensivo, reduce da una stagione complicata e senza un posto garantito tra i titolari dei Red Devils, era già stato informato al termine dello scorso campionato della possibilità di lasciare il club. Inoltre, ormai, non è più incluso nei piani della prima squadra, circostanza che lo spinge ulteriormente verso l’addio.