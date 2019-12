Gattuso difende e rilancia il gruppo storico per il Sassuolo: ancora Insigne e Callejon davanti

Guai a chiamarla ultima spiaggia. Rino Gattuso ieri in conferenza stampa ha provato ad alleggerire il clima intorno alla squadra, chiaramente bloccata anche dal punto di vista mentale dopo otto turni di campionato senza vincere (lo score peggiore del campionato, dopo la vittoria di ieri della Spal nell'anticipo): "Ho sentito parlare di ultima spiaggia, ma nello sport non esiste, dobbiamo solo recuperare i giocatori mentalmente. Le prestazioni in Champions non sono di due anni fa, per questo dobbiamo liberarci e giocare con un modulo ed uno stile diverso e tornare a divertirci", le parole del tecnico che poi a seguire, senza troppi giri di parole, ha parlato dei big in questo momento bersagliati da critica e tifosi: "Questa squadra vi ha dato tanto a voi giornalisti, tifosi, città, e ora dobbiamo stare vicino ai giocatori che hanno dato di più e che sono i più bersagliati. Dobbiamo fargli sentire l'affetto. Spero che i tifosi possano capirlo, oggi la palla scotta, la palla pesa 10kg, anzi 20kg".

Gattuso dal primo giorno ha scelto di puntare sul gruppo storico, quello che Ancelotti gradualmente stava accantonando. Al punto che in conferenza s'è espresso anche sui rinnovi di contratto: "I giocatori ci sono, forti, e spero con tutto il cuore che firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi". Non a caso il tecnico ha scelto di proseguire con i giocatori più rappresentativi tutti in campo. Quest'oggi sul campo del Sassuolo, a completare il tridente con Milik ci saranno Insigne e Callejon, i giocatori forse più in difficoltà negli ultimi mesi, a cui si affiderà Gattuso per uscire da questa incredibile crisi. La novità è rappresentata dallo scambio di posizioni a centrocampo, un'ultimo esperimento probabilmente prima del mercato di gennaio. In regia agirà Fabian Ruiz, in modo da avere Allan da mezzala per poterlo 'sganciare' nella pressione alta, fondamentale contro il Sassuolo, seconda squadra d'Italia per percentuale di possesso palla. In difesa sono out Koulibaly e Maksimovic e quindi scelte obbligate con Luperto e Manolas con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati.