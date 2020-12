Gattuso ha blindato la difesa: 80 tiri subiti, solo una volta Sarri alla pari negli ultimi 15 anni

Il Napoli contro la Sampdoria andrà alla ricerca della terza porta imbattuta di fila in campionato. La squadra di Gattuso senza i 3 gol a tavolino è da considerare la miglior difesa del campionato, ma non solo: secondo Opta ha concesso solamente 80 conclusioni in questo campionato, meno di ogni altra squadra (una media di 8.9 a partita) da quando la stessa Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Fecero meglio solo Juventus e Napoli nel 2017/18 (rispettivamente 8.3 e 8.6).