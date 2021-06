Gattuso non dimentica Napoli: relax sulla Costiera Amalfitana per il tecnico

L'ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è stato fotografato da Chi in vacanza con la propria famiglia in Costiera Amalfitana. Gattuso, in compagnia della moglie Monica e dei figli Gabriela e Francesco, si gode alcuni giorni di relax prima di tornare in campo. Presa la barca a Napoli, si sono diretti prima a Positano, poi verso la baia di Nerano, dove si sono fermati a pranzo allo Scoglio