Gattuso rilancia Allan titolare dopo 157 giorni: ecco quando fu l'ultima volta

Nella formazione titolare del Napoli torna Allan. Gattuso ha scelto di schierare il brasiliano dal primo minuto nella sfida di campionato del Bentegodi contro il Verona. Il centrocampista torna nell'11 di base dopo ben 157 giorni dall'ultima volta: la partita, poi persa, con la Fiorentina per 2-0. Nelle successive dieci sfide ufficiali, il brasiliano è subentrato a gara in corso o non è proprio sceso in campo.