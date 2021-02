Gattuso senza punte: soluzione d'emergenza col falso nueve

Senza punte di ruolo, considerando l'assenza di Petagna, il Napoli dovrà provare la rimonta probabilmente con Matteo Politano falso nove. Dovrebbe agire infatti lui al centro del tridente con Insigne a sinistra e probabilmente Elmas a destra. A centrocampo probabile la conferma di Bakayoko, con Zielinski e Fabian, chiamato agli straordinari dopo le due gare intere al rientro dal Covid.

In difesa la buona notizia per Gattuso è il ritorno da titolare di Koulibaly, probabilmente in coppia con Maksimovic, mentre a destra obbligata la scelta di Di Lorenzo ed a sinistra Mario Rui può dividersi il minutaggio con Ghoulam. Con queste idee il Napoli si avvicina alla gara di domani e Gattuso quest'oggi da un lato evidenzierà le nuove problematiche di formazione, ma dall'altro spingerà la squadra a giocarsi tutte le proprie carte contro un Granada apparso tutt'altro che irresistibile e che ha altrettanti problemi tra infortuni e risultati deludenti in Liga.