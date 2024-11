Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Come Dea comanda. La doppia faccia dell'Inter"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'Inter, reduce da un inizio stagione a due facce. Se in Champions la squadra di Simone Inzaghi sta volando (10 punti, -2 dal primo posto del Liverpool e unica squadra assieme all'Atalanta a non aver ancora subito una rete), in campionato le cose non stanno andando come lo scorso anno a causa di passaggi a vuoto e blackout sempre più frequenti. Oltre a ciò, l'Inter è ancora a caccia del vero Lautaro Martinez, dato che finora il centravanti argentino ha offerto più prove opache di quante non ne abbia fatte vedere di brillanti.

Sulla prima pagina della rosea si parla anche di Atalanta, che vola sulle ali dell'entusiasmo trascinata da due cecchini come Retegui e Lookman. Dopo la vittoria dell'Europa League, a Bergamo adesso si sogna lo Scudetto e, a tal proposito, anche Sacchi non ha dubbi: "Gasperini è un maestro e il club ha tante idee".