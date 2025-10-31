Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Conte da bis, Gasperini ci prova: fanno paura al campionato”

di Arturo Minervini

“Spalletti libera Yildiz”: così titola oggi La Gazzetta dello Sport, che dedica il titolo principale all’esordio del nuovo tecnico bianconero. “Ecco la Juve di Luciano”, scrive il quotidiano, sottolineando come il tecnico di Certaldo voglia ripartire dal 4-3-3 che aveva reso spettacolare il suo Napoli, per esaltare la fantasia del giovane turco. 

Nella prima pagina spazio anche alle altre big di Serie A. L’Inter apre la sezione con le novità introdotte da Cristian Chivu: “Inter, come si cambia. Bisseck centrale, i baby d’attacco: le magie di Chivu”. Poi Roma e Napoli, attualmente appaiate in vetta alla classifica, con un titolo che sa di sfida: “Roma e Napoli in testa. Conte da bis, Gasperini ci prova: fanno paura al campionato”.