Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte sdoppia il Napoli: Hojlund c'è sempre"

vedi letture

"Un piano Diabolico" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Il Milan ci crede: nessuno come Allegri, fa punti da 19 partite consecutive. E il Diavolo ha perso l'ultimo derby 21 mesi fa. L'Inter però quest'oggi può portarsi nuovamente a +6: "Lautaro ha fame". L'argentino a Udine, poi con l'Arsenal in Champions League. Chivu pensa a Pio al suo fianco. "Conte sdoppia il Napoli: Hojlund c'è sempre", il box per il Napoli a centro pagina.