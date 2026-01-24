Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Giovane già pronto per Conte. Neres si opera, Anguissa..."

"Roba da Inter, va sotto 0-2 e poi travolge il Pisa volando a +6". Apre così in primo piano la sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport celebrando la vittoria netta dei nerazzurri contro il Pisa ed il momentaneo vantaggio di sei lunghezze sul Milan. Male Sommer e Luis Henrique, poi Chivu fa entrare Dimarco e cambia tutto.

In taglio alto spazio al Napoli con la sfida alla Juventus di domani alle ore 18 ma soprattutto con il calciomercato: "Giovane già pronto per Conte, Neres si opera ed Anguissa fuori". Il Napoli continua a perdere pezzi ma inizia a muoversi sul mercato dunque dopo le uscite di Lang e Lucca.