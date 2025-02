Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter già a Napoli: stasera Inzaghi schiera solo 3 titolari"

vedi letture

La Coppa Italia non sembra particolarmente urgente per l'Inter di Simone Inzaghi, impegnato questa sera alle 21:00 a San Siro contro la Lazio nel match da dentro o fuori dei quarti di finale. In palio un posto in semifinale contro il Milan, ma il tecnico dei nerazzurri - scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport - è con la mente già alla sfida del Maradona contro il Napoli di sabato pomeriggio ed è per questo motivo che dovrebbe schierare pochi titolari. In attacco non ci saranno né Thuram, alle prese con il problema alla caviglia che da settimane lo sta tormentando, né Lautaro, che contro la Lazio si riposerà. Pronta dunque la coppia inedita formata da Arnautovic e Taremi.

Intanto in casa Juventus la vittoria contro il Cagliari e il quarto posto in classifica hanno parzialmente cancellato la delusione della Champions League. Oggi è giornata di vigilia dei quarti di Coppa Italia che porterà i bianconeri a sfidare l'Empoli con in palio un posto in semifinale contro il Bologna e secondo la rosea, Thiago Motta starebbe pensando al modo migliore per integrare assieme Vlahovic e Kolo Muani.