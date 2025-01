Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, vai col derby. Conte chiede la fuga a Lukaku"

"Milan, vai col derby": nell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport viene evidenziata così la seconda finalista per la Supercoppa Italiana. Decisiva la rimonta inferta dai rossoneri alla Juventus di Thiago Motta per 2-1. Un rigore di Pulisic e l'autorete di Gatti per regalare un gran esordio a Conceicao sulla panchina milanista. Ora c'è l'Inter ad attendere nell'incrocio della verità. Intanto Simone Inzaghi procede con la cura Lautaro Martinez, il Napoli è atteso a Firenze e punta alla fuga in vetta alla classifica con il suo Lukaku.

Juventus-Milan - Vai col derby

Thiago Motta - Che botta, non può più sbagliare

Inter - Lautaro, Inzaghi lo blinda

Napoli - Conte a Firenze, chiede la fuga al suo Lukaku