Gazzetta dello Sport: "Napoli-Roma, duello Lukaku-Dovbyk"

"Ve la do io Milan-Juve", recita il titolo proposto oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per presentare la prima sfida sfida tra rossoneri e bianconeri vissuta lontano dal campo da Ibrahimovic, ora nelle vesti di dirigente. Il big match di San Siro non sarà però l'unico appuntamento del weekend: domani alle 15 l'Inter va in scena a Verona (Inzaghi punta ancora sulla ThuLa), mentre domenica scoccherà l'ora del nuovo debutto di Ranieri sulla panchina della Roma, quando i giallorossi faranno visita al Napoli.

