Gazzetta dello Sport: "StraMilan"

Oggi alle 07:52Notizie
di Arturo Minervini

"StraMilan": così titola oggi La Gazzetta dello Sport per celebrare la vittoria dei rossoneri contro la Roma. Il Milan di Allegri si impone con carattere, aggancia i giallorossi al secondo posto e si porta a un solo punto dal Napoli capolista. Una vittoria di cuore, rabbia e orgoglio, che la Roma non è riuscita a raddrizzare.

Nel primo tempo Allegri sceglie l’attesa, lasciando il pallone agli avversari e puntando tutto sulle ripartenze. Una di queste, firmata da un ispirato Leao, vale il gol di Pavlovic. Nel finale Maignan ipnotizza Dybala dal dischetto. L’argentino esce acciaccato, mentre il Milan vola.