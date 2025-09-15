Gazzetta dello Sport sul Milan: "Mago Modric"

Prima pagina

di Arturo Minervini

Si parla del Milan nel primo piano sulla prima pagina della La Gazzetta dello Sport col titolo "Mago Modric". A decidere la sfida contro il Bologna è il croato checon il suo gol, diventa il quinto quarantenne a timbrare il cartellino nella storia del campionato italiano. Un guizzo che vale tre punti pesantissimi, con i rossoneri ora a soli tre punti dalla vetta. Nel finale non manca la tensione: Massimiliano Allegri, espulso per proteste, lascia la panchina in anticipo.

Il turno sorride a metà alle big. Male le due romane: la Roma cade contro il Torino, mentre la Lazio si arrende al Sassuolo a pochi giorni dal derby. Torna invece a sorridere l’Atalanta di Juric, che travolge con un netto 4-0 il Lecce di Di Francesco.