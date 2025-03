Prima pagina Gazzetta dello Sport sull'Italia: "Fate vedere chi siamo"

"Fate vedere chi siamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicato alla Nazionale di Luciano Spalletti. Questa sera l'Italia a Dortmund scenderà in campo per sfidare la Germania padrona di casa nel ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Gli azzurri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 di San Siro per cercare di staccare il passa per la final four del torneo.Obiettivo non solo arrivare fra le prime nazionali della competizione ma anche finire nel girone a quattro squadre per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 evitando così la Norvegia di Haaland, avversario temibile verso la strada per Stati Uniti, Messico e Canada.