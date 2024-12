Prima pagina Gazzetta: "Fagioli e Danilo al Napoli per Raspadori alla Juventus"

vedi letture

Nella prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio la sfida Scudetto tra Atalanta ed Inter. Come riferito infatti dalla rosea, nessuno in Serie A sta avendo i loro numeri offensivi e il duello a distanza è proseguito anche in Coppa Italia, con la squadra di Gasperini che ha travolto il Cesena per 6-1, mentre l'Inter è atteso questa sera al confronto contro l'Udinese (fischio d'inizio a San Siro alle ore 21:00).

Spazio poi anche al mercato, in particolare ad una suggestione che coinvolgerebbe Juventus e Napoli. Secondo quanto scritto dal quotidiano, i bianconeri starebbero pensando a Giacomo Raspadori, che con Conte sta trovando sempre meno spazio, in cambio di Fagioli e Danilo.