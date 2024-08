Prima pagina Gazzetta: "Napoli, Lukaku in campo"

"Napoli, Lukaku in campo". Titola così in prima pagina il quotidiano La Gazzetta dello Sport, concentrandosi in basso sull'arrivo del belga ma anche sul Milan che vuole Abrahm, dunque sul forte interesse dei rossoneri per l'attaccante della Roma. Il Diavolo infatti è pronto a formalizzare lo scambio con i giallorossi, a cui andranno circa 5 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers. A centrocampo invece il Milan continua a monitorare le piste Adrien Rabiot e Manu Kone ma prima di tutto servirà un'uscita.

CHAMPIONS LEAGUE - Spazio dedicato alla nuova Champions League, visto che oggi alle 18 verrà effettuato il sorteggio della competizione. Inter, Juventus, Atalanta, Milan e Bologna di conseguenza attendono i nomi delle otto avversarie che affronteranno nel torneo, adesso aperto alla partecipazione di 36 club.