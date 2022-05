Genova crede nella salvezza: mille tifosi al Maradona per Napoli-Genoa

La costante del Grifone è il suo pubblico. I tifosi hanno sempre colorato di rossoblu gli spalti sia in casa che in trasferta

Due partite importanti. Dopo il successo casalingo contro la Juventus, il Genoa è chiamato all'acuto domenica pomeriggio in casa del Napoli e all'ultima giornata contro il Bologna per centrare un'impresa sportiva. La classifica recita che la Salernitana, quartultima, dista soltanto due lunghezze e il finale di campionato può riservare diversi scenari.

Mille tifosi al "Maradona"

La costante del Grifone è il suo pubblico. I tifosi hanno sempre colorato di rossoblu gli spalti sia in casa che in trasferta e anche al "Maradona" faranno sentire il proprio supporto alla squadra. Ad oggi sono stati staccati circa mille tagliandi del settore ospiti con la Gradinata Nord che metterà in scena una coreografia sia contro i partenopei sia nell'ultimo turno contro i felsinei di Mihajlovic.

Spors e Klos al "Signorini"

Intanto prosegue la preparazione della squadra al "Gianluca Signorini" di Pegli con il tecnico Alexander Blessin alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Presente anche la dirigenza che ha voluto far sentire la propria vicinanza a Criscito e compagni. Il general manager Johannes Spors e l'assistant general manager Marcel Klos hanno infatti seguito da vicino l'allenamento odierno.