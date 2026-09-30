Solo due giocatori cresciuti nel vivaio in prima squadra: il dato sul Napoli che vale per tutti

I club di Serie A continuano a concedere poco spazio ai prodotti dei propri settori giovanili. Anche il Napoli conta appena due calciatori ex azzurrini.

Nel calcio italiano continua a essere complicato trovare spazio per i talenti cresciuti in casa. Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, spesso i giovani vengono mandati altrove per maturare senza poi riuscire a tornare stabilmente nel club d'origine. Un problema che coinvolge anche le grandi: la Juventus, nonostante abbia incassato circa 300 milioni negli anni attraverso il proprio settore giovanile, conta solamente due prodotti del vivaio in prima squadra.

Napoli, soltanto due prodotti del vivaio in rosa

Il dato riguarda da vicino anche il Napoli, che nonostante la tanto celebrata "scugnizzeria" ha appena due giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile in prima squadra: Antonio Vergara e Nikita Contini.Tra le dieci migliori società di Serie A, l'Atalanta guida questa particolare graduatoria, anche se tra i suoi prodotti figurano tre portieri e tre difensori, mentre il Como è fermo a zero. Il portale evidenzia come i club italiani continuino a preferire soluzioni provenienti dall'esterno rispetto alla valorizzazione delle proprie risorse interne, con molti dei giovani più interessanti costretti a cercare spazio lontano dal club in cui sono cresciuti.