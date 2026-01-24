Ufficiale Giovane, svelato il numero di maglia: la scelta del brasiliano

La SSC Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Giovane Santana do Nascimento. Il fantasista brasiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona ed è il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il club azzurro ha svelato anche il numero di maglia che indosserà il classe 2003: Giovane ha scelto la numero 23.

Questo il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!”.