Gol nel girone di ritorno senza rigori: Osimhen dietro solo a Lautaro, il dato

Con la doppietta realizzata a Cagliari, Lautaro Martínez è arrivato a 21 gol in questo campionato. Nel girone di ritorno, solo Ciro Immobile ha segnato più reti dell’argentino (13). Senza tener conto dei calci di rigore, però, Lautaro supera l'attaccante della Lazio -che dal dischetto ha segnato 4 reti nel 2022 - salendo in testa alla classifica marcatori senza rigori con 10 reti, unico in doppia cifra nel nuovo anno in Serie A. Appena dietro Lautaro c’è Victor Osimhen con 9 gol senza penalty. Il nigeriano del Napoli ha gli stessi gol di Scamacca e Immobile e avanti a Vlahovic (7). A riportare la statistica è il portale specializzato Kickest.