Gran Galà, Inzaghi miglior allenatore e Inter miglior società: tutti i premi

vedi letture

L'Inter monopolizza le premiazioni per la stagione 2023/24 al Gran Galà del Calcio AIC. I nerazzurri vengono nominati come miglior società, ma non solo: a Simone Inzaghi il riconoscimento in qualità di miglior allenatore, mentre il gol di Marcus Thuram nel 5-1 sul Milan viene eletto come gol più bello dello scorso campionato.

Tra gli altri premi, l'attaccante dello Spezia ma di proprietà dell'Inter, Francesco Pio Esposito, è stato scelto come miglior giovane della Serie B per la scorsa stagione. Il titolo di arbitro dell'anno è andato a Daniele Orsato, il fischietto di Schio si conferma dunque il punto di riferimento dei fischietti italiani.