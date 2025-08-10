Grave incidente stradale per Lo Monaco: l’ex Catania ricoverato

Questa mattina, 10 agosto, Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo italiano ed ex direttore di squadre come Catania e Genoa, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di Palermo. Secondo quanto riportato da Vivi Enna, l’uomo è attualmente ricoverato in ospedale, dove riceve cure per le lesioni riportate. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, dopo che Lo Monaco avrebbe perso il controllo della propria automobile.

Lo Monaco, figura storica del calcio italiano, vanta una lunga carriera dirigenziale e in questo periodo sta collaborando con l’Enna Calcio, impegnato nei preparativi per il prossimo campionato di Serie D. La notizia ha destato preoccupazione nel mondo sportivo, dove Lo Monaco è conosciuto e apprezzato per la sua esperienza e passione per il calcio. Le condizioni dell’ex direttore sportivo e le dinamiche precise dell’incidente restano al momento sotto osservazione e in fase di accertamento. A riportarlo è Sky Sport.