Ufficiale Grecia-Olanda, le formazioni ufficiali: la scelta di Xavi su Lang

Noa Lang non parte titolare in Grecia-Olanda, valida per la terza giornata di Nations League. L’esterno del Napoli parte di nuovo dalla panchina.

Ancora una panchina per Noa Lang con la maglia dell’Olanda. L’esterno del Napoli non figura infatti nell’undici titolare scelto da Xavi per la sfida contro la Grecia, valida per la terza giornata del Gruppo 2 di Lega A di UEFA Nations League. Il giocatore azzurro partirà quindi nuovamente dalla panchina.

Grecia-Olanda, in palio la vetta del Gruppo 2

La gara è in programma alle 20:45 allo Stadio Toumba di Salonicco e mette in palio il primo posto nel girone. La Grecia arriva alla sfida con due punti di vantaggio sull’Olanda e punta a confermare la propria posizione in vetta alla classifica.

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis. A disp. Mandas, Vlachodimos, Kostoulas, Koulierakis, Kyriakopoulos, Masouras, Miuchailidis, Tetteh, Tsapras, Zefeiris. All. Ivan Jovanovic.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel. A disp. Flekken, Roefs, Aké, Frimpong, Gravenberch, Hato, Koopmeiners, Lang, Reijnders, Taylor, Zechiel, Zirkzee. All. Xavi.