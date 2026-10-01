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Milinkovic-Savic in panchina! Le formazioni ufficiali di Germania-Serbia

Milinkovic-Savic in panchina! Le formazioni ufficiali di Germania-SerbiaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Notizie
di Francesco Carbone
Milinkovic-Savic non parte titolare nella sfida tra Germania e Serbia, valida per la terza giornata del Gruppo 2 di Lega A di UEFA Nations League.

Vanja Milinkovic-Savic parte dalla panchina nella sfida tra Germania e Serbia. Il portiere del Napoli non è stato inserito nell’undici titolare degli ospiti per la gara valida per la terza giornata del Gruppo 2 di Lega A di UEFA Nations League. Una scelta che lo costringe dunque a iniziare il match tra le riserve.

Germania-Serbia, le formazioni ufficiali della Nations League

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, con le scelte dei due commissari tecnici per la terza giornata del Gruppo 2 di Lega A di UEFA Nations League:

GERMANIA (4-3-3): Urbig; Treu, Anton, Thiaw, Mittelstadt; Bischof, Pavlovic, Wirtz; Scherhant, Woltemade, Gnabry. A disp. Atubolu, Dahmen, Baku, Baur, Burkardt, Conte, El Mala, Engelhardt, Janelt, Karl, Raum. All. Jurgen Klopp.

SERBIA (4-4-2): Petrovic; Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic; Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic; Tadic, Jovic. A disp. V. Milinkovic-Savic, F. Stankovic, Cvetkovic, Jovelijc, Kostov, Lukic, Mimovic, Pavlovic, Samardzic, Simic, A. Stankovic, Terzic. All. Veljko Paunovic.