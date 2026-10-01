Hojlund sfida Ramos: le formazioni ufficiali di Danimarca-Portogallo
Sono ufficiali le formazioni di Danimarca-Portogallo, gara valida per la terza giornata del Gruppo 4 di Lega A di UEFA Nations League. Tra i protagonisti più attesi c’è Rasmus Hojlund, che guida l’attacco danese nella sfida contro la nazionale portoghese.
Danimarca-Portogallo, Hojlund contro Ramos: le formazioni ufficiali
Il centravanti del Napoli sfida Gonçalo Ramos in un confronto tra due attaccanti chiamati a trascinare le rispettive nazionali. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Daghimm, Damsgaard, Daramy; Hojlund. A disp. F. Jorgensen, Jungdal, Bidstrup, Frohold, Gaaei, Hogh, Hogsberg, Isaksen, T. Jorgensen, Nartey, Nelsson, Skov Olsen. All. Brian Riemer.
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha; Neto, Ramos, Leao. A disp. Soares, Araujo, Dalot, Inacio, Palhinha, Bernardo Silva, Fabio Silva, Nuno Tavares, Trincao. All. Jorge Jesus.
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