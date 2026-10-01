Nuovo stadio, si muove anche l’Avellino: il comune approva il DIP, le cifre e i dettagli

Il Comune di Avellino ha approvato in Giunta il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il nuovo impianto di contrada Zoccolari.

Un nuovo passo avanti per il progetto del Partenio-Lombardi. Il Comune di Avellino ha approvato in Giunta il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo al nuovo impianto sportivo di contrada Zoccolari. Il progetto prevede uno stadio multifunzionale da 22mila posti a sedere, progettato secondo i requisiti della Categoria 4 UEFA, in grado di ospitare le competizioni del calcio professionistico nazionale e, con gli adeguati standard tecnici, anche manifestazioni internazionali.

Nuovo stadio Avellino, investimento da 72,7 milioni

Il D.I.P. redatto dai tecnici comunali individua un investimento complessivo di 72.736.850,49 euro, che sarà finanziato integralmente attraverso fondi regionali attualmente in fase di definizione e perfezionamento, come riferisce TuttoAvellino.it. Il nuovo impianto dovrà rispettare i requisiti stabiliti da FIFA, UEFA, FIGC e Lega Serie A e garantire sostenibilità ambientale, economica, funzionale ed energetica, oltre a piena accessibilità e fruibilità e a una gestione sostenibile nel corso del suo ciclo di vita. "L’approvazione del D.I.P. rappresenta un passaggio fondamentale e concreto per dare forma al progetto del nuovo Partenio-Lombardi - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Enza Ambrosone - l’obiettivo è dotare Avellino di un impianto moderno, sicuro, accessibile e sostenibile, all’altezza delle ambizioni sportive della città e capace di rappresentare un’infrastruttura strategica per la città e la provincia. Ora sarà necessario proseguire il lavoro istituzionale per definire il finanziamento e accompagnare tutte le successive fasi progettuali".