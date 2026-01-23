Gutierrez ancora a destra? Sky: "Conte verso la conferma dell'11 di Copenaghen"

di Fabio Tarantino

Gutierrez e Spinazzola potrebbero essere confermati per la partita di domenica contro la Juventus. Entrambi erano in campo anche ieri durante l'amichevole contro il Savoia. Out ancora Anguissa. Ce la fa Lukaku invece. Ecco la probabile formazione secondo Sky Sport: 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay; Vergara, Højlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte