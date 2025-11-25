Ufficiale Gutierrez non convocato per infortunio: la nota della SSC Napoli

Miguel Gutiérrez non farà parte del match per un trauma distorsivo alla caviglia riportato nel corso della rifinitura. Lo fa sapere la SSC Napoli tramite un comunicato, dunque è confermato quanto era trapelato durante la giornata di oggi: il laterale spagnolo sarà out stasera ed è a forte rischio anche la sua presenza domenica contro la Roma.