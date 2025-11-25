Lo stadio ricorda Maradona: sciarpata al minuto 10' del primo tempo

Lo stadio ricorda Maradona: sciarpata al minuto 10' del primo tempo
Oggi alle 21:18Notizie
di Christian Marangio

Oggi ricorre l'anniversario della morte di Diego Armando Maradona, e lo stadio che porta il suo nome al minuto 10' di Napoli-Qarabag l'ha ricordato con una sciarpata da parte di tutti i settori dello stadio. Un momento da brividi nello stadio a lui dedicato proprio dopo la sua scomparsa.