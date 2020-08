Hamsik investe nella scuola calcio in Slovacchia, il padre: "Tra 2-3 anni smetterà e si concentrerà sui giovani"

Marek Hamsik continua ad investire sul calcio in Slovacchia. Quando smetterà di giocare, l'ex capitano del Napoli resterà in questo mondo con la sua scuola calcio, la 'Marek Hamsik Football School' che conta già diversi tesserati. Ne ha parlato suo padre, Richard Hamsik, a Sport24.sk: "Tra due o tre anni, Marek smetterà di giocare. Vuole fare qualcosa nel mondo del calcio, dedicandosi completamente all'accademia e ai bambini in Slovacchia. Ora abbiamo quasi 350 ragazzini, Marek è felice di trasmettere la sua esperienza ai più giovani".